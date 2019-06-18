Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с ПутинымRT на русском 06:28
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
Политика
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Политика
«Газпром» предложил «Нафтогазу» начать переговоры «с чистого листа»
"Газпром" предложил "Нафтогазу" урегулировать все текущие судебные разбирательства и провести переговоры "с чистого листа", однако получил отказ еще в январе.
Обновлено в 06:20
Политика
Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Экономика
Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией
Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Краснодар» может купить игрока сборной Голландии
Вильена провел 15 игр за сборную Голландии.
Обновлено в 11:09
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:56
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года, говорится в материалах заседания правительства города.
Обновлено в 12:40
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили с пробегом в России продают и покупают на территории Чеченской республики.
Обновлено в 07:51
Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Политика
Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Политика
Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса
Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Баскетбол
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, что у Ирины Шейк отношения с девушкой
Появление Ирины Шейк на публике вместе со Стеллой Максвелл породило разговоры о романтических отношениях между двумя супермоделями и, безусловно, очень красивыми женщинами.
Обновлено в 10:33
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Футбол
Алексей Спиридонов стал игроком «Урала»
Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.
Обновлено в 08:03
Музыка
Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии
Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
Пассажиры сервиса «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки.
Обновлено в 12:36
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00