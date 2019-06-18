В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с ПутинымRT на русском 06:28

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

Политика Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.

Политика «Газпром» предложил «Нафтогазу» начать переговоры «с чистого листа» "Газпром" предложил "Нафтогазу" урегулировать все текущие судебные разбирательства и провести переговоры "с чистого листа", однако получил отказ еще в январе.

Политика Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата» Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Экономика Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Политика Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года, говорится в материалах заседания правительства города.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Авто Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне Самые «молодые» автомобили с пробегом в России продают и покупают на территории Чеченской республики.

Финансы Курс доллара опустился ниже 64 рублей По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.

Политика Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.

Политика Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.

Шоу-бизнес СМИ сообщили, что у Ирины Шейк отношения с девушкой Появление Ирины Шейк на публике вместе со Стеллой Максвелл породило разговоры о романтических отношениях между двумя супермоделями и, безусловно, очень красивыми женщинами.

Экономика Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.

Футбол Алексей Спиридонов стал игроком «Урала» Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.

Музыка Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин стал многодетным отцом Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» Пассажиры сервиса «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки.

Авто Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.

Шоу-бизнес Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.