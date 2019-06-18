Политика

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с ПутинымRT на русском 06:28

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского по теме разговора с Путиным

РИА Новости08:58

В Кремле оценили слова Зеленского о темах беседы с Путиным

Взгляд.ру05:24

Песков прокомментировал первую фразу Зеленского при возможной встрече с Путиным

Говорит Москва05:18

В Кремле не видят необходимости обсуждать с Зеленским статус Крыма

Коммерсантъ05:59

Песков: Путин найдет, что сказать Зеленскому, если их встреча состоится

ТАСС05:19

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

RT на русском06:28

Кремль пообещал «правильную фразу» в ответ на реплику Зеленского Путину

РБК05:15
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
Политика

Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Политика

«Газпром» предложил «Нафтогазу» начать переговоры «с чистого листа»

"Газпром" предложил "Нафтогазу" урегулировать все текущие судебные разбирательства и провести переговоры "с чистого листа", однако получил отказ еще в январе.
Обновлено в 06:20
Политика

Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата»

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Экономика

Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией

Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Футбол

«Краснодар» может купить игрока сборной Голландии

Вильена провел 15 игр за сборную Голландии.
Обновлено в 11:09
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:56
Общество

Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года, говорится в материалах заседания правительства города.
Обновлено в 12:40
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Авто

Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне

Самые «молодые» автомобили с пробегом в России продают и покупают на территории Чеченской республики.
Обновлено в 07:51
Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Политика

Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Политика

Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Баскетбол

Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что у Ирины Шейк отношения с девушкой

Появление Ирины Шейк на публике вместе со Стеллой Максвелл породило разговоры о романтических отношениях между двумя супермоделями и, безусловно, очень красивыми женщинами.
Обновлено в 10:33
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Обновлено в 11:30
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Футбол

Алексей Спиридонов стал игроком «Урала»

Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.
Обновлено в 08:03
Музыка

Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии

Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал многодетным отцом

Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

Пассажиры сервиса «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки.
Обновлено в 12:36
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Политика

Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

Обновлено в 10:14
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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