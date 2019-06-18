Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с ПутинымRT на русском 06:28
Ранее Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече. Украинский лидер отметил, что затронул бы темы Донбасса и Крыма. В начале июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с Зеленским, однако пока предложений о переговорах даже не поступало.
Читать в источнике
Оценить28
Действительно, мы видели эти слова президента Украины, которые он произнёс в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельУкраина.ру 05:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Общество
Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон
Обновлено вчера в 15:45
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство.
Обновлено в 01:45
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Происшествия
На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Почти 40 поездов «Москва» выйдут на линии метро до конца года
Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский уже прибыл на встречу с Меркель
«Ночью Президент прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса», — сообщила в Twitter Администрация Президента.
Обновлено в 04:40
Технологии
Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей
Представитель оператора добавил, что за время пилотного проекта – с марта 2019 года – «Мегафон» провел 60 рассылок, после все пропавшие были найдены.
Обновлено в 06:05
Общество
Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР
Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
Обновлено в 05:24
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Авто
Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество
Еще три загса в Москве начали регистрировать браки с иностранцами
Московские власти увеличили с двух до пяти число отделов ЗАГС с возможностью заключить брак с гражданином другого государства.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:11
Политика
Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли
В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни.
Обновлено в 02:04
Общество
МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.
Обновлено в 01:50