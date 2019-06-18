В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с ПутинымRT на русском 06:28

Действительно, мы видели эти слова президента Украины, которые он произнёс в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз.

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В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

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