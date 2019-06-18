В Кремле оценили слова Зеленского о темах беседы с ПутинымВзгляд.ру 05:24

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с Владимиром Путиным.

В Кремле оценили слова Зеленского о темах беседы с Путиным

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