Политика

В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеИзвестия 06:07

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
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Свердловская власть снова получила поддержку Пескова по храму

Екатеринбург-ТВ06:03

Кремль отказался считать слова Путина вмешательством в дела Екатеринбурга

РБК05:39

«Это решение региональных властей»: Песков — о том, почему о сквере проведут опрос, а не референдум

Екатеринбург Онлайн05:56

Песков: говорить о неэффективности властей Екатеринбурга в ситуации с храмом неверно

ТАСС05:47

Песков сделал новое заявление о сквере в Екатеринбурге и дал оценку действиям местных властей

URA.Ru05:46

Песков о храме на Урале: способ волеизъявления выберут местные власти

РИА Новости05:58

Песков назвал «передергиванием» слова о вмешательстве Путина в конфликт в Екатеринбурге

Интерфакс06:13
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Экономика

Прибыль и выручка Nvidia в первом финквартале снизились

Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. сократил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.
Обновлено в 04:40
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Футбол

Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют против «Спартака»

«Крылья Советов» завершают подготовку к домашнему матчу 29-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком».
Обновлено в 03:40
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри после окончания сезона

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
Обновлено в 07:11
Космос

Ученые объяснили, почему осьминоги имеют внеземное происхождение

Специалисты во время исследований вирусов в космосе выявили внеземное происхождение осьминогов.
Обновлено вчера в 08:10
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика

Россия примет ответные меры на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Вопрос о раскрытии эскроу-счетов отложен как минимум на год - Минстрой РФ

Ранее Якушев сообщал, что Минстрой может вернуться к рассмотрению вопроса о поэтапном раскрытии эскроу-счетов после 1 июля 2019 года, когда жилищное строительство перейдёт на проектное финансирование.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Политика

Трамп намерен увеличить долю высококвалифицированных иммигрантов

В ходе презентации плана по решению иммиграционной проблемы, президент США объявил, что намерен увеличить долю приезжающих в страну высококлассных специалистов-мигрантов с 12 до 57 процентов.
Обновлено вчера в 19:26
Хоккей

Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров

Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины

Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД

Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Музыка

Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Модный эксперимент: Ирина Безрукова сменила образ ради вечеринки в стиле 90-х

Большинство поклонников оценили новый образ Ирины Безруковой в стиле 90-х, однако некоторые также отметили, что актрису не узнать на фотографии.
Обновлено в 06:51
Политика

В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил

Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Космос

Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле

Обновлено в 05:11
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Здоровье

В рязанских полуфабрикатах нашли опасные бактерии

Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.
Обновлено в 07:08
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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