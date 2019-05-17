Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеИзвестия 06:07
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Экономика
Прибыль и выручка Nvidia в первом финквартале снизились
Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. сократил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.
Обновлено в 04:40
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Футбол
Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют против «Спартака»
«Крылья Советов» завершают подготовку к домашнему матчу 29-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком».
Обновлено в 03:40
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри после окончания сезона
«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
Обновлено в 07:11
Космос
Ученые объяснили, почему осьминоги имеют внеземное происхождение
Специалисты во время исследований вирусов в космосе выявили внеземное происхождение осьминогов.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика
Россия примет ответные меры на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Вопрос о раскрытии эскроу-счетов отложен как минимум на год - Минстрой РФ
Ранее Якушев сообщал, что Минстрой может вернуться к рассмотрению вопроса о поэтапном раскрытии эскроу-счетов после 1 июля 2019 года, когда жилищное строительство перейдёт на проектное финансирование.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп намерен увеличить долю высококвалифицированных иммигрантов
В ходе презентации плана по решению иммиграционной проблемы, президент США объявил, что намерен увеличить долю приезжающих в страну высококлассных специалистов-мигрантов с 12 до 57 процентов.
Обновлено вчера в 19:26
Хоккей
Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров
Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Театры
Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета
Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины
Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД
Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Музыка
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Модный эксперимент: Ирина Безрукова сменила образ ради вечеринки в стиле 90-х
Большинство поклонников оценили новый образ Ирины Безруковой в стиле 90-х, однако некоторые также отметили, что актрису не узнать на фотографии.
Обновлено в 06:51
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Космос
Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле
Обновлено в 05:11
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Здоровье
В рязанских полуфабрикатах нашли опасные бактерии
Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.
Обновлено в 07:08
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59