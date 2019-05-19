Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и ТрампаИзвестия 07:04
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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Политика
Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»
В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка
В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
Обновлено в 07:12
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»
Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.
Обновлено в 08:45
Происшествия
У безработной москвички украли пять миллионов рублей
В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Общество
Московский полумарафон пройдет в столице
Московский полумарафон пройдет в столице в воскресенье. Это самый массовый старт в России.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Обновлено вчера в 18:53
Здоровье
В 2019 году проверки выявили 22 нарушения в больницах Башкирии
Минздрав Башкирии отчитался о результатах проведенных проверок в медицинских учреждениях региона за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Политика
SpaceX подала иск против правительства США
Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель
Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев ради новой роли выдержал многочасовую покраску волос
Обновлено в 08:30
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
В Сети опубликованы впечатляющие кадры работы пилотов ВКС России
В Сети набирают просмотры эффектные кадры работы российской военной авиации.
Обновлено в 07:45
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Транспорт
Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29