Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и ТрампаИзвестия 07:04

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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Песков: инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от американской стороны

ТАСС07:48

Москва ожидает от Вашингтона предложения по новой встрече Путина и Трампа

Коммерсантъ07:32

Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США

Интерфакс06:39

Москва надеется, что встреча Путина и Трампа произойдет

РИА Новости06:47

Кремль заявил о сложностях в подготовке встречи Путина и Трампа

РБК06:45

Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа

Lenta.ru06:53

Песков о встрече Путина и Трампа: намерения есть, но предложений нет

Вести.Ru06:08
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Политика

Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»

В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Финансы

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Музыка

Рудковская объяснила третий результат Лазарева на Евровидении-2019

Обновлено в 07:39
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика

Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
Обновлено в 07:12
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»

Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.
Обновлено в 08:45
Происшествия

У безработной москвички украли пять миллионов рублей

В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу

В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Общество

Московский полумарафон пройдет в столице

Московский полумарафон пройдет в столице в воскресенье. Это самый массовый старт в России.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Обновлено вчера в 18:53
Здоровье

В 2019 году проверки выявили 22 нарушения в больницах Башкирии

Минздрав Башкирии отчитался о результатах проведенных проверок в медицинских учреждениях региона за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Футбол

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 08:55
Политика

SpaceX подала иск против правительства США

Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель

Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев ради новой роли выдержал многочасовую покраску волос

Обновлено в 08:30
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

В Сети опубликованы впечатляющие кадры работы пилотов ВКС России

В Сети набирают просмотры эффектные кадры работы российской военной авиации.
Обновлено в 07:45
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Транспорт

Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров

"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
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