Политика

В Кремле прокомментировали резолюцию ООН о «милитаризации Крыма»
РИА Новости
05:27

Представитель Кремля напомнил, что полуостров воссоединился с Россией в результате волеизъявления его жителей, а процедура строго соответствовала действующему на тот момент на Украине законодательству. В связи с принятием резолюции Москва выражает свое несогласие и сожаление.
РИА Новости05:27
Дмитрий Песков
Дело в том, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Крым воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан. Оно было осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 04:55

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В Кремле прокомментировали резолюцию ООН о «милитаризации Крыма»

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