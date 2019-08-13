Политика
В Кремле оценили разговор Путина с ЗеленскимThe Moscow Post 07:52
Лидеры обсудили проблематику урегулирования на юго-востоке Украины. Об этом сообщалось на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что само по себе общение лидеров двух стран, этот факт, можно оценить только позитивно, положительно.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.
Обновлено в 07:15
Здоровье
В ОМС могут включить пластические операции
Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Авто
На Крымском мосту установили новый рекорд
Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту 12 августа.
Обновлено в 03:35
Политика
Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве
Обновлено в 06:05
Политика
В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы
В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Наука
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл жалеет, что вышла замуж за принца
Не прошло и полутора лет с момента сказочной свадьбы Меган и принца Гарри в Виндзоре, а уже многое изменилось.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад
В Томске обрушился потолок в школе "Перспектива" по адресу улица Никитина, дом 6. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе
Как оказалось, восьмилетняя дочка София от Лорак тоже находится с ним. Бывший муж певицы опубликовал нежное фото с наследницей.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 08:35
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Политика
Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»
Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 08:41
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24