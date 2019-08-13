Лидеры обсудили проблематику урегулирования на юго-востоке Украины. Об этом сообщалось на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что само по себе общение лидеров двух стран, этот факт, можно оценить только позитивно, положительно.

В Кремле оценили разговор Путина с Зеленским

Общество Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.

Здоровье В ОМС могут включить пластические операции Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».

Экономика Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.

Общество Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за слова о блокаде На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.

Армия и оружие Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.

Авто На Крымском мосту установили новый рекорд Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту 12 августа.

Политика В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Политика Киев объявил российского дипломата персоной нон грата Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.

Армия и оружие Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.

Экономика Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Наука Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.

Шоу-бизнес Меган Маркл жалеет, что вышла замуж за принца Не прошло и полутора лет с момента сказочной свадьбы Меган и принца Гарри в Виндзоре, а уже многое изменилось.

Происшествия Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад В Томске обрушился потолок в школе "Перспектива" по адресу улица Никитина, дом 6. Об этом сообщил информированный источник.

Армия и оружие Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе Как оказалось, восьмилетняя дочка София от Лорак тоже находится с ним. Бывший муж певицы опубликовал нежное фото с наследницей.

Происшествия Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.

Политика В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Общество Опубликован список самых востребованных профессий в России ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.

Политика Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия» Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Спорт Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".