В Кремле оценили работу уволенного посла России в МинскеГазета.Ru 06:11

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал работу посла России в Белоруссии Михаила Бабича, которого недавно освободил от должности глава страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пескова, в Кремле довольны работой российского посла.

В Кремле оценили работу уволенного посла России в Минске

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