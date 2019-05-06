Политика

В Кремле оценили работу уволенного посла России в МинскеГазета.Ru 06:11

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал работу посла России в Белоруссии Михаила Бабича, которого недавно освободил от должности глава страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пескова, в Кремле довольны работой российского посла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Кремле остались довольны работой Бабича на посту посла России в Минске

Интерфакс06:07

Кремль: Путин доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии

Коммерсантъ06:17

В Кремле объяснили «целесообразностью» отставку посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича

Эхо Москвы06:08

Кремль заявил об одобрении работы снятого с должности посла в Белоруссии

РБК06:38

В Кремле довольны работой Бабича на посту посла России в Белоруссии

РИА Новости06:03

Песков: Путин доволен итогами работы Бабича на посту посла России в Минске

ТАСС06:02

В Кремле остались довольны работой Бабича как посла в Белоруссии

Life.ru06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 02:11
Происшествия

Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке

Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Политика

Генпрокурор Украины заявил о готовности к отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности освободить занимаемую должность, если Верховная рада примет соответствующее решение.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Обновлено в 09:46
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Наука

Физики зафиксировали волновые свойства антиматерии

Зафиксированы специалистами волновые свойства специальной антиматерии, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Редакторы «Дома-2» возвращают на шоу бывших участников

Обновлено в 09:17
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Майкла Калви оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:00
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Происшествия

Мэр Североморска находился на борту сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено вчера в 15:24
Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея Свечникова

Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.
Обновлено в 02:09
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

СК считает предварительной версией катастрофы SSJ-100 попадание молнии

Обновлено в 08:44
Происшествия

В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

Обновлено в 06:47
Экономика

Украинский автозавод ЗАЗ продает имущество и цеха из-за банкротства

Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество и цеха из-за растущих долгов.
Обновлено вчера в 10:48
Наука

Российские биологи выяснили, как защитить сердце от нехватки кислорода

Обновлено в 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь с 24 августа 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное