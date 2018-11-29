Политика

В Кремле оценили призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море
REGNUM
04:57

Призыв президента Украины Петра Порошенко к Североатлантическому альянсу направить корабли НАТО в Азовское море в администрации президента РФ восприняли негативно.
REGNUM04:57
Дмитрий Песков
Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 04:31

Подробнее о событии

Кремль негативно отреагировал на призыв Порошенко ввести корабли НАТО на Азов

Телеканал 360°05:16

Кремль ответил на возможный ввод кораблей НАТО в Азов

Московский Комсомолец04:47

В Кремле негативно восприняли призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море

ТАСС04:36

Кремль оценил призыв Киева к НАТО направить корабли в Черное море

Известия04:36

Кремль отреагировал на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море

Lenta.ru04:31

В Кремле отреагировали на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азов

RT на русском04:27

Кремль негативно воспринимает призыв Порошенко отправить в Азовское море корабли НАТО

РЕН ТВ04:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 05:31
Политика

Саломе Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Обновлено в 05:31
Политика

Украина попросит закрыть Босфор из-за инцидента в Черном море

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
Обновлено в 04:42
Политика

В конгресс США внесли законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3

В американском конгрессе представлен законопроект, запрещающий продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 05:31
Политика

Съезд ОНФ избрал новый состав Центрального штаба

"Леонид Рошаль, Наталья Касперская, Алексей Комиссаров, Ольга Тимофеева [вошли в новый состав Центрального штаба ОНФ]", - сообщил ТАСС в четверг участник заседания Центрального штаба, которое проходит на съезде ОНФ в закрытом режиме.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной

На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
Обновлено в 05:34
Политика

Глава Киево-Печерской лавры признал давление на него властей Украины

Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.
Обновлено в 05:31
Политика

Россия заподозрила Сербию в нелегальном реэкспорте сыра с Украины

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок санкционной украинской продукции из Сербии в Россию.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума "Россия зовет" заявил, что считает решенным вопрос роста пенсий в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:02
Политика

Меркель заявила, что Украина должна сохранить роль транзитера газа

Европе важно, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после начала работы "Северного потока - 2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг на экономической конференции в Берлине.
Обновлено в 05:32
Политика

Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ

Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммуналки.
Обновлено в 05:26
Политика

Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день считает, что на президентских выборах 2020 года у него не будет достойных соперников.
Обновлено в 05:13
Политика

Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не повлияет на отношения Киева и Международного валютного фонда.
Обновлено в 05:25
Политика

Эрдоган намерен встретиться с Трампом на полях G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G20, сообщает агентство Anadolu.
Обновлено в 02:23
ещё по теме
Главное