Политика

В Кремле оценили призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море
REGNUM
04:57

Призыв президента Украины Петра Порошенко к Североатлантическому альянсу направить корабли НАТО в Азовское море в администрации президента РФ восприняли негативно.
REGNUM04:57
Дмитрий Песков
Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные и внутриполитические интересы президента Порошенко.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 04:53

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