В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8

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