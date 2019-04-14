Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400РИА Новости 07:08
В среду Эрдоган отметил, что российские ЗРК могут поставить в Турцию до июля. Президент Турции подчеркнул, что другие государства не имеют права голоса в этом вопросе. Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
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Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:29
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