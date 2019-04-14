В Кремле оценили позицию Турции по С-400РИА Новости 07:08

Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.

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В Кремле оценили позицию Турции по С-400

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