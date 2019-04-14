Политика

В Кремле оценили позицию Турции по С-400РИА Новости 07:08

В среду Эрдоган отметил, что российские ЗРК могут поставить в Турцию до июля. Президент Турции подчеркнул, что другие государства не имеют права голоса в этом вопросе. Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
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Дмитрий Песков
Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:29

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Песков поприветствовал позицию Турции по С-400

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Кремль: самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам

Вести.Ru06:50
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Происшествия

Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

На севере Норвегии автобус, в котором находились российские моряки, съехал в кювет и застрял из-за непогоды в районе Ботсфьорда, передает Radio Nord Norge.
Обновлено в 05:02
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Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Обновлено в 06:01
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Общество

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Виталия Милонова избили в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:19
Космос

Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли

Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Политика

Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны

Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.
Обновлено в 07:58
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено в 07:57
Политика

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка

Обновлено в 07:58
Культура

Скончалась художница Ксения Успенская

Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков

Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Футбол

«МЮ» Моуринью никуда не делся. Сульшер — это не выход

«МЮ» в беде, но все решится летом Сульшер еще не придумал способ удерживать ситуацию под контролем и справляться с атаками соперников без помощи де Хеа.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Обновлено вчера в 21:33
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран

Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Шоу-бизнес

Сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт пошел по стопам отца

Актриса Ирина Линдт рассказал, что ее 14-летний сын, рожденный от Валерия Золотухина, пошел по стопам звездного отца.
Обновлено в 07:27
Футбол

«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающими

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Анжи».
Обновлено в 08:25
Кино

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Обновлено вчера в 20:54
Футбол

Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА

Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", передает ТАСС.
Обновлено в 07:41
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