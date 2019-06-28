Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были насыщенными.

В Кремле оценили переговоры Путина и Трампа на G20

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Политика Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.

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