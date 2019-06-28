Политика

В Кремле оценили переговоры Путина и Трампа на G20RT на русском 07:50

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были насыщенными.
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В Кремле прокомментировали встречу Путина и Трампа

Lenta.ru13:42

Кремль уточнил, с кем и о чем в Осаке поговорил президент

Вести.Ru08:24

Лавров назвал Сирию и Украину темами переговоров Путина и Трампа на G20

РБК05:42

В Кремле оценили переговоры Путина и Трампа на G20

RT на русском07:50

Песков: Путин и Трамп поговорили о Сирии, Китае и разоружении

ТАСС07:43

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Газета.Ru07:45

Путин и Трамп договорились изучить помехи расширению торгового обмена России и США

Интерфакс08:21
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Обновлено в 00:51
Армия и оружие

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны силовиков, жертв нет, сообщил журналистам представитель администрации города.
Обновлено в 14:49
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Обновлено в 14:43
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре

Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Политика

Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено в 09:33
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено вчера в 15:44
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Освобожденные ДНР и ЛНР пленные прилетели в Киев

Обновлено в 10:52
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Гаджеты

Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США

Разобрав Huawei P30 Pro на составные части, специалисты пришли к выводу, что лишь 15 из 1631 деталей смартфона принадлежат американским разработчикам.
Обновлено в 13:00
Гаджеты

Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай

Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Финансы

Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов

ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.
Обновлено в 14:43
Политика

Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне

Обновлено в 15:13
Происшествия

Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Политика

Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Теннис

Шарапова сыграет с Парментье в первом круге Уимблдона

Обновлено в 06:35
Гаджеты

Дизайн следующих устройств Samsung Galaxy придумают фанаты бренда

Обновлено в 12:32
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Стартовали продажи роскошного аналога BMW X4 от Honda

Компания Honda объявила старт продаж роскошной модификации кросс-купе Honda Avancier. Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X4.
Обновлено в 03:02
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