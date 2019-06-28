Политика
В Кремле оценили переговоры Путина и Трампа на G20RT на русском 07:50
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были насыщенными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Авто
Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны силовиков, жертв нет, сообщил журналистам представитель администрации города.
Обновлено в 14:49
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре
Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Политика
ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX
В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Освобожденные ДНР и ЛНР пленные прилетели в Киев
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Разобрав Huawei P30 Pro на составные части, специалисты пришли к выводу, что лишь 15 из 1631 деталей смартфона принадлежат американским разработчикам.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай
Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Финансы
Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов
ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.
Обновлено в 14:43
Политика
Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне
Обновлено в 15:13
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Политика
Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Теннис
Шарапова сыграет с Парментье в первом круге Уимблдона
Обновлено в 06:35
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Стартовали продажи роскошного аналога BMW X4 от Honda
Компания Honda объявила старт продаж роскошной модификации кросс-купе Honda Avancier. Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X4.
Обновлено в 03:02