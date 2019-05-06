В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и КазахстанеИзвестия 07:03

Безусловно, мы внимательно следим за этой информацией. Не всегда понятно, на чем конкретно основаны решения по отказу в проведении акций. Не хотелось бы поспешных выводов делать. Но, повторяю, мы очень внимательно за этим следим.

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В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане

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