Политика

В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и КазахстанеИзвестия 07:03

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 мая, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.
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Дмитрий Песков
Безусловно, мы внимательно следим за этой информацией. Не всегда понятно, на чем конкретно основаны решения по отказу в проведении акций. Не хотелось бы поспешных выводов делать. Но, повторяю, мы очень внимательно за этим следим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 06:00

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