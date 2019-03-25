Политика

В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войныRT на русском 06:45

В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, без России такие мероприятия не будут полноценными.
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В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

RT на русском06:45

В Кремле осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину Второй мировой войны

Известия07:05

Кремль ответил на отказ Польши звать Россию на годовщину начала Второй мировой

Lenta.ru06:49

В Кремле не одобрили решение отмечать годовщину начала Второй мировой без РФ

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Песков назвал неполноценным отмечание годовщины начала Второй мировой войны без России

ТАСС06:32

В Кремле осудили позицию Польши по празднованию годовщины Второй Мировой

РИА Новости06:23

В Кремле прокомментировали отказ Польши приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой

РЕН ТВ06:15
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Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

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Израиль начал стягивать войска к сектору Газа

Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
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Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
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Культура

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Накануне телеведущая приехала в Санкт-Петербург на премьеру спектакля «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Ф. М. Достоевского.
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Мужчина размахивал бензопилой в кафе в Приморье

Обновлено в 01:40
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
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Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Политика

Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после событий на майдане начал работать на российские спецслужбы, передает «РИА Новости».
Обновлено в 05:51
Политика

Тереза Мэй пообещала уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала оставить свой пост, если парламент страны поддержит ее соглашение с Брюсселем об условиях Брексита, сообщает ITV News со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:57
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Политика

Еврокомиссия подготовилась к «жесткому» Brexit

Брюссель завершил подготовку к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без всякой сделки. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии.
Обновлено в 07:57
Хоккей

Михаил Мальцев: «Надеюсь, со мной в составе СКА обыграет ЦСКА»

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Здоровье

Американка получила инсульт из-за йоги

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Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Политика

В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Космос

Раскрыта «минимальная» стоимость российской сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 08:19
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Экономика

Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.
Обновлено в 05:00
Политика

Генсек НАТО пообещал, что Грузия станет членом альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей

Обновлено в 06:41
Космос

Индия начала создавать пилотируемый глубоководный аппарат

Власти Индии не исключили возможного обращения за помощью к странам, имеющим технологии, позволяющие создавать аппараты такого класса.
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Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
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Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

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Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
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Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
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