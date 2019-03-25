В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войныRT на русском 06:45

В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, без России такие мероприятия не будут полноценными.

В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

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