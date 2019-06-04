В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по ДонбассуRT на русском 05:45

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию на юго-востоке страны. Сам Кучма после назначения заявил о намерении инициировать новое перемирие в Донбассе.

В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

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