Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по ДонбассуРИА Новости 05:16

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Российские власти нашли авторитетного переговорщика по конфликту с Украиной

URA.Ru06:14

Песков отметил важность позиции президента Украины в переговорах по Донбассу

ТАСС05:58

В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

RT на русском05:45

Опытный деятель: Песков прокомментировал назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу

РЕН ТВ05:29

В Кремле отреагировали на назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу

Известия05:25

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

РИА Новости05:16

Кремль прокомментировал новую работу Кучмы

Lenta.ru05:30
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
Обновлено в 13:54
Политика

Зеленский объяснил позицию по «Приватбанку»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать "только государство и граждан" в ситуации с национализированным "Приватбанком", владельцем которого ранее являлся Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:40
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Спорт

Российские волейболистки сыграют с Бельгией в Лиге Наций

Накануне российские волейболистки проиграли команде Турции со счетом 0:3, сборной Японии с тем же счетом, а также сборной Германии, тоже в трех партиях.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Политика

В Судане объявили о проведении выборов в течение девяти месяцев

Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил, что в стране пройдут всеобщие выборы в течение девяти месяцев.
Обновлено вчера в 21:01
Энергетика

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.
Обновлено в 06:53
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Культура

BadComedian высказался о закрытии своего канала

Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.
Обновлено в 11:56
Наука

Робота-ленивца научили лазать по паутине из тросов

Инженеры из Технологического института Джорджии под руководством Магнуса Эгерштедта (Magnus Egerstedt) вдохновились ленивцами и решили создать энергоэффективного робота, на основе которого можно было бы создать робота, способного лазать по веткам.
Обновлено в 11:27
Происшествия

На Университетской снова горит дом Черкасского

Обновлено в 14:43
Политика

Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Мендель

Действующий президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол

Сборная Франции награждена Орденом Почётного легиона

Обновлено в 12:19
Политика

Зеленский готовит «стратегию возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
Обновлено в 04:50
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Политика

Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»

Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Наука

Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей

Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено в 10:00
Технологии

Сбербанк купил портал Rabota.ru

Как ранее сообщали «Кубанские новости», Сбербанк собирается купить портал для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 10:58
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Обновлено в 15:13
Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Обновлено в 12:29
Общество

Власти Москвы не только строили жилье для сотрудников ГРУ, но и размещали на своих информационных ресурсах их адреса

Как выяснило издание Инсайдер, их можно найти на портале "Электронная Москва".
Обновлено в 15:30
Авто

Обновлённый пикап Nissan Navara станет мощнее

Компания Nissan представила обновленный пикап Navara 2020 модельного года.
Обновлено в 07:42
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
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Кучма Леонид Данилович
Советский и украинский космический, политический и государственный деятель. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины. Академик Международной академии астронавтики.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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