Политика

Песков оценил экономическую ситуацию в РоссииRT на русском 07:18

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако отмечают, что макроэкономическая ситуация в стране стабильна.
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Песков оценил экономическую ситуацию в России

Независимое телевидение Севастополя08:00

Песков оценил экономическую ситуацию в России

RT на русском07:18

Макроэкономическая ситуация в России «абсолютно стабильна» – Песков

Эхо Москвы06:22

В Кремле оценили макроэкономическую ситуацию в России

РИА Новости05:47

Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с доходами жителей РФ

Народные новости05:46
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика

В Лондоне стало больше российских дипломатов

В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.
Обновлено в 05:38
Происшествия

При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница

В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Общество

В Башкирии принят закон, увеличивающий время запрета продажи алкоголя

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который запрещает продавать алкоголь в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в дни Сабантуев.
Обновлено в 07:27
Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Экономика

Россияне тратят на погашение кредитов 44% дохода

Россияне тратят 44% дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.
Обновлено в 06:50
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика

Сергей Карабасов подал в отставку

Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Космос

Вулканы на Плутоне извергают воду

Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Экономика

Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США

Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Происшествия

Мужчина поджег себя у Белого дома

Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Политика

В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Названы возможные причины крушения Ми-8

В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Общество

В Китае обнаружили кладбище, датируемое бронзовым веком

Китайские археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датируемыми ранним бронзовым веком, передает агентство Синьхуа.
Обновлено в 07:25
Авто

Ferrari представила серийный суперкар SF90 Stradale

Итальянская компания Ferrari, которая занимается производством спортивных и гоночных автомобилей, представила свой первый гибридный спортивный суперкар SF90 Stradale.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Футбол

Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду

По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
Обновлено в 07:45
Авто

Седан Nissan GT-R прошел тест-драйв в России

Впервые Nissan GT-R поступил на российский рынок в 2007 году, однако первоначальные продажи данной линейки стартовали в далеком 1964 году, когда автомобиль еще не выдавал нынешней мощности и агрессивного вида.
Обновлено в 03:29
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

Обновлено в 07:12
Здоровье

Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области

О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено в 02:20
Футбол

Роберто Карлос отказался финансово помогать «Анжи»

Ранее бразилец, выступавший за «Анжи» с 2011 по 2012 год и за который сыграл в 32 матчах во всех турнирах и забил четыре гола, заявил, что готов помочь клубу уйти от банкротства.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Экономика

Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект

РФПИ привлек эти деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии, сообщил представитель РФПИ.
Обновлено вчера в 17:21
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