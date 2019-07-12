Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктовRT на русском 06:39
Ранее вице-премьер Алексей Гордеев высказался против уничтожения изъятых продуктов питания, передаёт РИА Новости. Он предложил изымать их и дальше использовать по назначению, оценив качество.
Читать в источнике
Оценить153
Мне кажется, продукты питания уничтожать в принципе неправильно. Другое дело – их изымать и дальше думать, как использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству. Какие решения будут приняты на будущее – это требует обсуждения.
— Алексей Гордеев, российский политикRambler News Service 03:00
с чего всё началось
Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.ТАССвчера в 22:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами
Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО
В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.
Обновлено в 06:07
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Театры
В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу
Японский космический зонд «Хаябуса-2» выполнил посадку на поверхность астероида Рюгу, передает РИА Новости со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Обновлено 10 июля в 21:59
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика
Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева
Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ).
Обновлено в 07:07
Политика
В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Футбол
Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ
Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
19-летний Медведь стал игроком «Ростова»
"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Уральцев предупредили о сорокаградусной жаре
На Урал в ближайшие выходные придет аномальная жара. Температура воздуха в уральских регионах поднимется выше 35 градусов.
Обновлено в 06:50
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы
Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа
Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Финансы
Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 0,41 копейки — до 71,0114 рубля, курс доллара увеличился на 2,6 копейки, до 63,0204 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Первый замначальника СКЖД задержан по подозрению во взяточничестве
Как уточнили в ведомстве, 11 июля 2019 года следователями совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Ростовской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Обновлено в 02:35