Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортовРИА Новости 05:34
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
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с чего всё началось
Песков напомнил, что "Россия не признает второго гражданства". "Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - подчеркнул он.ТАСС05:31
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Политика
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«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Наука
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Авто
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Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
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Наука
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Армия и оружие
ДНР: украинские силовики обстреляли окраины Донецка
Украинские силовики ранили мирную жительницу при обстреле окраин Донецка.
Обновлено в 11:40
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Происшествия
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Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
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Политика
МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел рекомендовало сотрудникам возбуждать административные дела за неуважение к власти только в случае, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями, неприемлемыми оскорбительными выражениями.
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Футбол
Балахнин: «Если „Зенит“ не выиграет у „Сочи“, это не станет сюрпризом»
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Обновлено в 06:03
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Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
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Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
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