Песков напомнил, что "Россия не признает второго гражданства". "Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - подчеркнул он.

с чего всё началось

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В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

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