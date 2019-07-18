Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортовРИА Новости 05:34

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
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За россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан России

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В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

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Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

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Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
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АвтоВАЗ снова остановит производство

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Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате

Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
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Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции заявил о несправедливости решения США об исключении страны из программы по производству истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские ЗРК С-400.
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Новую инфекционную больницу в Перми планируют построить к 2022 году

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В Краснодаре задержали находившегося в розыске члена преступной группы

"В Темрюкском районе оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю 17 июля задержан 26-летний член преступной группы, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, скрывавшийся от органов предварительного следствия на съемном жилье", - говорится в сообщении.
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Экономика

Общий долг Китая превысил 300% ВВП

Фото: EPA / ROMAN PILIPEY В первые три месяца года долг составлял почти 304% ВВП Китая по сравнению с 297% годом ранее.
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Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу

Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.
Обновлено в 03:07
Спорт

Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
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Политика

Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»

Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

Обновлено в 07:18
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Кино

Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации «Русалочки»

Испанский актер Хавьер Бардем ведет переговоры о съемках в ремейке диснеевской "Русалочки" в роли Тритона, отца главной героини, сообщает Variety.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек

В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Кино

Умерла актриса Валентина Зимняя

Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
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Политика

На Донбассе объявили бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное летнее перемирие.
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Происшествия

Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его

В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

В России ужесточат наказание за подделку документов

В России ужесточат наказание за подделку документов, в частности паспортов, вплоть до лишения свободы.
Обновлено в 07:21
Политика

Путин утвердил договор с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил федеральный закон о союзничестве и интеграции с Южной Осетией, снимающий ограничения на пребывание граждан на территории обоих государств.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере

В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Хоккей

Опубликован проект строительства новой арены «Авангарда»

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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
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