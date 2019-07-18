Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

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