Политика
В Кремле оценили давление США на ТурциюLenta.ru 08:38
США оказывают давление на Турцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Анкары по договору о поставках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает портал «Вести» в воскресенье, 14 апреля.
Читать в источнике
Оценить49
Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Кино
У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Спорт
Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ
Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Гройсман заявил о намерении баллотироваться в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что осенью 2019 года будет принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:00
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в обмане
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено в 13:26
Происшествия
Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича
Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Политика
Чубайс задумался об уходе на пенсию
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что задумался об уходе на пенсию.
Обновлено в 14:09
Политика
Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора
Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
По их данным, в этом году на рынок РФ поступят автомобили, исключительно импортированные из Узбекистана.
Обновлено в 13:00
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России
Обновлено в 13:08
Игры
Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Arcade
Утверждается, что Apple тратит сотни миллионов долларов — по оценкам, уже более $500 млн, — чтобы интересующие её проекты появились в Arcade.
Обновлено в 15:00
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 09:08
Футбол
Черчесов заявил, что руководство «Спартака» к нему не обращалось после отставки Карреры
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что руководство московского "Спартака" не обращалось к нему с предложением возглавить команду после отставки Массимо Карреры.
Обновлено в 14:51
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Наука
Ученые могут создать «суперкомпьютер» на редком минерале Урала
Редкоземельный элемент из недр гор Урала поможет создать «суперкомпьютер», в который можно будет перенести человеческое сознание.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31