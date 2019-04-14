В Кремле оценили давление США на ТурциюLenta.ru 08:38

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США оказывают давление на Турцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Анкары по договору о поставках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает портал «Вести» в воскресенье, 14 апреля.

В Кремле оценили давление США на Турцию

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