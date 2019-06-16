Политика
В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении ЗеленскогоБИЗНЕС Online 08:39
Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:48, Вашингтон
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:03
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - приводятся в ежегоднике слова исследователя СИПРИ Шэннона Кайла.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:37
Общество
Почему в России даже работа не спасает от бедности
Миловидная женщина, чиновница среднего звена из крупного сибирского региона, еле сдерживая слезы, рассказывает с экрана телевизора о чудовищном разграблении природных ресурсов в родном крае.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Оперативники МВД и ФСБ России задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:17
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено в 15:48
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах
Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Обновлено в 20:15
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Экономика
Казахское солнце пригрело «Хевел»
По оценкам аналитиков, общий объем инвестиций "Хевела" в казахстанские проекты может составить 11 млрд руб. "Хевел" активно наращивает экспортный портфель в преддверии принятия решения в России по поддержке зеленой генерации — ключевым критерием, вероятно, станет объем зарубежных продаж.
Обновлено в 18:31
Экономика
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Политика
Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских
Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 22:24
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Обновлено в 10:43
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Общество
«Буше» пригубит вина
В компании полагают, что на московском рынке сегмент натуральных вин пока недостаточно представлен и в нем есть возможности для развития.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Экономика
Счетная палата обнаружила арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Киноконцерн заключил его с управлением Росимущества по Москве больше двадцати лет назад.
Обновлено в 20:03
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Экономика
ФНС отказали в наблюдении за крупнейшим речным перевозчиком России
На сайте компании отмечается, что она является одним из крупнейших речных перевозчиков России и обладает более 85% пассажирского и грузопассажирского флота республики.
Обновлено в 22:25
Общество
Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов
Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено в 21:08
Политика
В США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»
Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).
Обновлено в 22:42