Политика
В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении ЗеленскогоБИЗНЕС Online 08:39
Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота
Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что все процедуры обслуживания рейсов из Хабаровска в Москву будут тщательно проверены в связи с пропажей кота пассажирки.
Обновлено в 05:14
Общество
Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки
Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Происшествия
Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы
Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.
Обновлено в 15:51
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Общество
Съемки «Вечернего Урганта» в Петербурге стартовали на блошином рынке
Ведущий Первого канала Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи «Вечерний Ургант».
Обновлено в 13:05
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено в 07:12
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Культура
Школу, где снимался сериал «Твин Пикс», снесут
ИА «Ореанда-Новости» Школу, в которой были отсняты некоторые эпизоды из знаменитого сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», снесут.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Мещанский суд после длительного перерыва вернётся к рассмотрению так называемого «театрального дела»
Суд предложил назначить проверку в феврале, после того как изучил финансовую экспертизу, проведённую следствием и представленную прокурорами.
Обновлено в 16:58
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Футбол
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки
Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже
Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" в открывается в понедельник в пригороде Парижа.
Обновлено в 17:10
Авто
В Сети продаётся уникальный Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody
На одном из американских порталов выставлена на продажу одна из пятидесяти созданных моделей Mercedes-Benz 560SEC Widebody от тюнинг-ателье AMG.
Обновлено в 02:32
Авто
Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43