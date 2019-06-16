Политика

В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении ЗеленскогоБИЗНЕС Online 08:39

Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
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«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
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Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

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В Сети продаётся уникальный Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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