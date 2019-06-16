В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении ЗеленскогоБИЗНЕС Online вчера в 08:39

Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.

В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении Зеленского

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Общество В Зеленограде проходит митинг против строительства мусорного полигона Рядом же активисты собирают подписи против строительства мусорного полигона.

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