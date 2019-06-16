Политика
В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении ЗеленскогоБИЗНЕС Online вчера в 08:39
Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
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Армия и оружие
Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия
Количество ядерного оружия в мире сокращается благодаря усилиям России и США, наряду с этим обладающие этим оружием страны продолжают его модернизировать, следует из данных, опубликованных в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на сайте организации.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 25 градусов ожидаются в понедельник в Москве.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа в предательстве
Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»
Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Tesla начала продавать подержанные автомобили Model 3
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек
В результате погибли 16 человек, еще 30 пострадали, передает 20 minutos со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:38
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:54
Хоккей
Величкин — о возвращении Малкина: чем раньше это случится, тем лучше
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о шансах дождаться перехода в магнитогорский клуб форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
В Зеленограде проходит митинг против строительства мусорного полигона
Рядом же активисты собирают подписи против строительства мусорного полигона.
Обновлено вчера в 12:03
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны
Напоминаем, что ранее уже были задержаны три предполагаемых участника массовой драки.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Президент Германии рассказал о перспективах отношений России и ЕС
Отношения между Россией и Евросоюзом больше не будут прежними, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новую фотографию сына
Британский принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл разместили новый снимок своего сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
Пентагон обвинил хуситов и Иран в атаке на свой беспилотник в Йемене
Как утверждают в Пентагоне, атака с применением SA-7, который "находился примерно в одном километре" от MQ-9, не была эффективной, и беспилотник смог "наблюдать за судном в огне".
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
Спорт
Сергей Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Выступающий в нейтральном статусе российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате в беге на 100 метров с барьерами.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Два грузовика столкнулись на Ставрополье
В Кочубеевском районе столкнулись два большегруза, пострадал один из водителей, рассказали в УГИБДД по Ставропольскому краю.
Обновлено 14 июня в 08:02
Политика
Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину
"Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.
Обновлено вчера в 18:28