Политика
В Кремле объяснили присутствие российских военных в ВенесуэлеКомсомольская правда 06:57
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас. По его словам, это полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.
Читать в источнике
Оценить125
Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРоссийская газета 05:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Политика
Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева
Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:34
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Гол Лионеля Месси признан лучшим в истории «Барселоны» по итогам голосования среди болельщиков клуба.
Обновлено в 12:21
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму
Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму.
Обновлено в 11:43
Политика
ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы
Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.
Обновлено вчера в 08:13
Спорт
Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации
Обновлено в 04:37
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Боевик признал вину в организации терактов в московском метро
Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, признал свою вину.
Обновлено в 12:26
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Экономика
Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз
Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 09:41
Технологии
Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков
Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.
Обновлено в 10:29
Космос
Новейшая система телеметрии от РКС повысит надежность перспективных космических аппаратов
Обновлено в 03:48
Авто
Российские заводы Ford может купить Hyundai
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Избитая сыном Вадима Андреева Анастасия Нефедова пришла на «Пусть говорят»
Обновлено в 11:41
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).
Обновлено в 09:26
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00