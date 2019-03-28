Политика

В Кремле объяснили присутствие российских военных в ВенесуэлеКомсомольская правда 06:57

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас. По его словам, это полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.
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Юрий Ушаков
Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРоссийская газета 05:34

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