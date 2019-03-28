В Кремле объяснили присутствие российских военных в ВенесуэлеКомсомольская правда 06:57

Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается.

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас. По его словам, это полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.

В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Политика В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов 25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.

Политика Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Футбол Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба Гол Лионеля Месси признан лучшим в истории «Барселоны» по итогам голосования среди болельщиков клуба.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.

Политика ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.

Происшествия Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.

Происшествия Боевик признал вину в организации терактов в московском метро Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, признал свою вину.

Политика Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.

Энергетика Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.

Экономика Рынок каршеринга в России за год вырос в пять раз Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка.

Технологии Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.

Энергетика «Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза» Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Авто Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).