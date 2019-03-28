В Кремле объяснили присутствие российских военных в ВенесуэлеКомсомольская правда 06:57

Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается.

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас. По его словам, это полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.

В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

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