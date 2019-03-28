В Кремле объяснили присутствие российских военных в ВенесуэлеИзвестия 06:27

Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается.

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил 28 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Политика Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.

Происшествия В Сочи авиадебошира приговорили к шести годам колонии Хулигана задержали в аэропорту Сочи. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселения.

Футбол Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала» Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.

Наука Математик сложил число 33 из тройки кубов Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.

Армия и оружие На Украине заявили о создании электромагнитного оружия "Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.

Культура YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.

Технологии Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.

Политика СБ ООН осудил решение Трампа признать Голанские высоты за Израилем Напомним, президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты, оккупированные Израилем во время Шестидневной войны 1967 года, за еврейским государством.

Футбол Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Игры Мобильная The Elder Scrolls: Blades вышла в раннем доступе Внезапно для всех без лишних анонсов издательство Bethesda Softworks выпустило в раннем доступе The Elder Scrolls: Blades.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Армия и оружие Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Происшествия В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.

Интернет В Microsoft запретили первоапрельские шутки Представители высшего менеджмента Microsoft запретили первоапрельские шутки и приказали подчиненным не уподобляться печатным СМИ, которые на данный праздник традиционно публикуют фейковые новости.

Кино Попытку запрета фильма Лунгина прокомментировали в Минкульте Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала инициативу сенатора Игоря Морозова, предложившего запретить фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Авто Автомобили Smart будут выпускать в Китае Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.

Экономика Великобритания прекратила предоставлять ФНС данные об активах россиян Россия присоединилась к международным соглашениям и с 2018 года стала получать информацию о зарубежных активах россиян, в начале марта сообщалось, что они были обнаружены в 58 странах.

Политика Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация» Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.