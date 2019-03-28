Политика
В Кремле объяснили присутствие российских военных в ВенесуэлеИзвестия 06:27
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил 28 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается.
— Юрий Ушаков, российский дипломатГазета.Ru 09:14
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Экономика
Россия и Киргизия подписали 16 соглашений
Обновлено в 04:10
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Игры
Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры
После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
Обновлено в 05:42
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Музыка
Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе с песней на его стихи
Каково же было удивление пользователей, когда в одном из героев видео они узнали первого заместителя прокурора города Эдуарда Артюхова.
Обновлено в 06:21
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с Газой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа и подготовиться к началу боев на случай, если будут исчерпаны другие варианты, сообщил официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман.
Обновлено в 09:28
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Обновлено в 01:45
Общество
Священники и казаки могут сорвать строительство крематория в Магадане
Обновлено вчера в 00:17
Футбол
Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю
После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 05:17
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Анну Плетневу в детстве дразнили из-за маленького роста
Обновлено в 03:20
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Аэропорт Шереметьево получил пять звезд Skytrax
Обновлено в 08:51
Общество
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Политика
В Белоруссии заявили об отсутствии желания вступать в Евросоюз
У Белоруссии пока нет желания вступать в ЕС, заявил замминистра иностранных дел страны Олег Кравченко, передает БелТА.
Обновлено в 07:13
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Фролов объяснил свое отсутствие на похоронах Началовой
Нападающий южнокорейского хоккейного клуба «Дэмен Киллер Уэйлс» Александр Фролов в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» объяснил, почему не приехал на похороны своей бывшей возлюбленной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:37
Политика
Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке
В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48