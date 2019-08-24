Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии ЯковенкоRT на русском 16:01
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Лондоне. Отмечается, что временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.
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Это обычная ротация глав диппредставительств.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 16:01
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Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено в 17:14
Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 22:49
Общество
В Москве завершился концерт в честь 350-летия российского флага
В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился праздничный митинг-концерт в честь 350-летия российского флага, в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
Обновлено в 12:03
Политика
Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнем властям страны с призывом напомнить о «российской угрозе» мировым лидерам в ходе встречи в Польше, запланированной на 1 сентября.
Обновлено в 22:32
Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено в 09:16
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Политика
Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке
«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».
Обновлено в 20:39
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено в 22:33
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Политика
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
Обновлено в 19:43
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская показала фото до и после похудения
Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Жена Джигана: «Мы были нищими»
Несмотря на регулярные материальные затраты, Джигану удается содержать детей и жену в комфортных условиях.
Обновлено в 21:30
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Футбол
Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»
Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Наука
В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца
Кости ребенка нашли под захоронением первых веков нашей эры с двумя скелетами.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено в 22:09
Происшествия
Поиски рыбаков из перевернувшейся у Саратовской ГЭС лодки продолжаются
Напомним, сегодня утром рядом с Саратовской ГЭС в Балакове перевернулась лодка "Прогресс-2" с четырьмя рыбаками.
Обновлено в 08:16
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Единоборства
Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 225
Обновлено в 22:50
Общество
Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования
От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах.
Обновлено в 17:02
Культура
Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из павильона России в Венеции
Гендиректор Эрмитажа рассказал, что выставка, которую привезут из Венеции, будет представлена в разных городах России и за рубежом в расширенном варианте.
Обновлено в 15:05
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Общество
В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман»
23 августа в третьем по величине городе Чечни Шали открывается крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 04:58