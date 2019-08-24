Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии ЯковенкоRT на русском 16:01

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Лондоне. Отмечается, что временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.
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Дмитрий Песков
Это обычная ротация глав диппредставительств.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 16:01

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В Кремле назвали завершение миссии посла в Великобритании Яковенко обычной ротацией

Коммерсантъ14:59

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

RT на русском16:01

Российский посол Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне

Интерфакс07:35

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Британии

Московский Комсомолец12:49

В Кремле назвали отставку Яковенко обычной ротацией глав диппредставительств

ТАСС12:37

Кремль назвал причину отставки российского посла в Лондоне

РБК13:15

Посол в Британии Яковенко завершил миссию и вернулся в Россию

РИА Новости07:52
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Здоровье

Жителей Приамурья пугают массовой рассылкой о чуме в водах Амура

Скотобойни все размыты, кладбище в Валдгейме тоже, в Амуре чума, про воду из-под крана забываем.
Обновлено в 04:28
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Культура

Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»

Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Обновлено в 11:58
Кино

Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.
Обновлено в 04:09
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Кино

Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года

Обновлено вчера в 04:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Общество

Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills

Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты

В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Политика

Трамп назвал участие в саммите G7 пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности его присутствия на саммите G7, который пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Елена Бирюкова расплакалась на прощании с Александрой Назаровой

Приехала на траурное мероприятия и молодая коллега Назаровой Елена Бирюкова.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Гибрид скамейки и велопарковки установят в Южно-Сахалинске

В островной столице установят первый на Сахалине гибрид скамейки и велопарковки.
Обновлено в 18:01
Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
Обновлено в 08:45
Политика

Зеленский заявил о желании Украины видеть министром Илона Маска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели» видеть основателя американской компании SpaceX Илона Маска украинским министром инфраструктуры.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице.
Обновлено в 14:36
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено в 14:53
Авто

Lada Vesta получила ограничители для дверей

Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Бордо» обыграл «Дижон», «Анже» разгромил «Мец»

«Амьен» уступил «Нанту» со счетом 1:2. После этого тура «Анже» занял 4-ю строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 6 очков.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове

Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Кличко назвал Севастополь украинским городом с «особым статусом»

Севастополь наравне с Киевом обладает особым статусом на Украине.
Обновлено вчера в 00:57
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
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