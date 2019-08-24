Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии ЯковенкоRT на русском 16:01
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Лондоне. Отмечается, что временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.
Читать в источнике
Оценить60
Это обычная ротация глав диппредставительств.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла обвинения в употреблении алкоголя
Обновлено в 08:05
Здоровье
В России увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом "ожирение" выросло более чем на 600 тысяч человек за последние пять лет, пишет RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Американские беспилотники MQ-9 Reaper сбиты ракетами ЗРК «Куб». Видео
Несколько дней назад на территории Йемена был уничтожен американский ударный беспилотный летательный аппарат, который в США называли одним из самых лучших беспилотников в мире.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Общество
Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills
Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Политика
Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8
У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
Обновлено 22 августа в 08:52
Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено вчера в 06:04
Авто
McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»
Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.
Обновлено в 16:29
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Космос
Как открыли западные берега Северной Земли
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:22
Единоборства
Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя
Соперник российского бойца Виталия Минакова сменился за несколько часов до боя в рамках турнира Bellator.
Обновлено в 14:48
Политика
Число лесных пожаров в Бразилии увеличилось на 1,5 тысячи за два дня
За два дня на территории страны зафиксировали 1663 новых возгораний в лесных массивах.
Обновлено в 20:00
Экономика
Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян
Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.
Обновлено в 04:54
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Сирийские правительственные войска полностью освободили северные районы провинции Хама от террористических формирований, заявили в Генштабе Вооружённых сил Сирии.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии
В США ввели штрафы за запуск вооруженных дронов
Обновлено вчера в 20:33
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25