Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии ЯковенкоRT на русском вчера в 16:01

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Лондоне. Отмечается, что временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.
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Дмитрий Песков
Это обычная ротация глав диппредставительств.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском вчера в 16:01

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Кремль объяснил «обычной ротацией кадров» отставку российского посла в Лондоне

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Коммерсантъвчера в 14:59

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Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией

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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полицейские в Гонконге впервые за 10 дней применили слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов.
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Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Обновлено вчера в 12:34
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Медики предупредили об опасности ощущения пульсации в шее

Американские медики заявили, что чаще всего пульсация в шее возникает из-за тревожности, что имеет связь с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

В Абхазии началось голосование на выборах президента страны

Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Россия и Китай заставили ВМС США использовать голубей и фасоль

Американские военные в связи с быстрым развитием новейших технологий слежения в России и Китае решили воспользоваться старым «дедовским» методом — для передачи особо важной информации использовать фасоль и почтовых голубей.
Обновлено вчера в 12:49
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Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса

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Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

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Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования

В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
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В Чувашии пять человек погибли в ДТП

«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
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В Нижнем Тагиле уволились все хирурги

В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
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Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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Марафон саммита «Большой семерки» начался с фальстарта

Обновлено вчера в 20:42
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С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

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На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
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Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров

Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
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Армия и оружие

КНДР заявила об успешном испытании новой пусковой установки

КНДР при личном участии лидера страны Ким Чен Ына провела испытание новой ракетной пусковой установки.
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