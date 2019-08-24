Политика
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Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Лондоне. Отмечается, что временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.
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Это обычная ротация глав диппредставительств.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском вчера в 16:01
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Кремль объяснил «обычной ротацией кадров» отставку российского посла в Лондоне
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