В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко. С ухудшением отношений двух стран она никак не связана. "Это обычная ротация глав диппредставительств", - пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

Политика Трамп приказал американским компаниям перенести производство из Китая Американский лидер Дональд Трамп настоятельно порекомендовал компаниям из США покинуть территорию Китая и найти альтернативу.

Общество Назван простой способ сбросить вес без диеты Диетолог Грейми Томильсон рассказал о простом способе похудеть без радикальных ограничений в рационе.

Авто Названа стоимость президентского седана Aurus Senat в Москве Седан премиум-класса Aurus Senat, имеющий полный привод, четырехсезонный климат-контроль и двухтурбинный цилиндровый двигатель, представлен в выставочном зале первого московского шоурума.

Армия и оружие В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата» В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Здоровье Онищенко назвал основные причины ожирения россиян Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.

Культура Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире На первом месте находится Скарлет Йохансон Журнал Forbes 24 августа опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Армия и оружие Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Политика Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Единоборства Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.

Шоу-бизнес Венсан Кассель и Тина Кунаки отметили первую годовщину со дня свадьбы Фото с торжества итальянская модель опубликовала на своей странице в Instagram.Церемония бракосочетания Касселя и Кунаки состоялась 24 августа прошлого года.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский увлеклись скандинавской ходьбой Телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала, как в компании 82-летнего Андрея Кончаловского занимается скандинавской ходьбой.

Армия и оружие Иран выразил обеспокоенность испытанием США запрещённой ДРСМД ракеты Недавнее испытание США новой крылатой ракеты, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), может привести к мировой гонке вооружений и угрозе глобальной безопасности, заявили в МИД Ирана.

Армия и оружие Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.

Культура Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Армия и оружие Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Культура Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из павильона России в Венеции Гендиректор Эрмитажа рассказал, что выставка, которую привезут из Венеции, будет представлена в разных городах России и за рубежом в расширенном варианте.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.