Запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко был, но этот разговор не состоялся. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

с чего всё началось

С учетом этого запрос был, а разговора не было.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков в среду, 28 ноября, подтвердил, что после провокации кораблей Военно-морских сил Украины, которые вторглись в Керченский пролив и нарушили государственную границу территориальных вод России глава Незалежной Пётр Порошенко запросил проведение разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

В Кремле объяснили, почему не состоялся разговор Путина и Порошенко

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