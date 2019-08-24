Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в ВеликобританииРоссийская газета вчера в 13:04
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко. С ухудшением отношений двух стран она никак не связана. "Это обычная ротация глав диппредставительств", - пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Это обычная ротация глав диппредставительств.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском вчера в 16:01
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Кремль объяснил «обычной ротацией кадров» отставку российского посла в Лондоне
Эхо Москвывчера в 23:00
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Коммерсантъвчера в 14:59
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Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
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Обновлено 23 августа в 14:47
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Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
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Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
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По информации агентства Bloomberg, Ирану, в соответствии с планом, могут разрешить продавать некоторые объёмы нефти в обмен на ряд серьёзных обязательств.
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Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
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Игры
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