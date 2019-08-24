Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в ВеликобританииРоссийская газета 13:04

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко. С ухудшением отношений двух стран она никак не связана. "Это обычная ротация глав диппредставительств", - пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать44
Дмитрий Песков
Это обычная ротация глав диппредставительств.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 16:01

Подробнее о событии

В Кремле назвали завершение миссии посла в Великобритании Яковенко обычной ротацией

Коммерсантъ14:59

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

RT на русском16:01

Посол в Британии Яковенко завершил миссию и вернулся в Россию

РИА Новости07:52

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Британии

Московский Комсомолец12:49

В Кремле назвали отставку Яковенко обычной ротацией глав диппредставительств

ТАСС12:37

Российский посол Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне

Интерфакс07:35

Кремль назвал причину отставки российского посла в Лондоне

РБК13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Культура

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено в 16:07
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Политика

Пушков ответил на обещание Украины поднять флаг над Владивостоком

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять украинский флаг над Владивостоком, «как и сто лет назад».
Обновлено в 14:10
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Музыка

Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»

23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

В небе над Дамаском прогремели взрывы

Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 16:27
Кино

Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль

На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено в 15:59
Футбол

«Реал» упустил победу в матче чемпионата Испании с «Вальядолидом»

Обновлено в 15:06
Происшествия

«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено в 05:00
Политика

На Украине испытали ракету-носитель «Циклон-4»

На Украине 23 августа прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4».
Обновлено в 16:23
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Наука

Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции

Обновлено вчера в 17:15
Энергетика

Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»

Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".
Обновлено в 16:35
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Наука

Создан алгоритм, превращающий лист бумаги в фигуру любой формы

Обновлено 21 августа в 11:12
Происшествия

Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине

Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.
Обновлено в 14:14
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 13:55
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Политика

Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Политика

Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»

Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Политика

Во Франции начинает работу саммит G7

Саммит Группы семи (G7) открывается в городе Биарриц: в субботу вечером лидеров США, Канады, Италии, Японии, ФРГ и Великобритании встретит президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Общество

В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

Обновлено вчера в 20:53
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное