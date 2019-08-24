Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в ВеликобританииРоссийская газета 13:04

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко. С ухудшением отношений двух стран она никак не связана. "Это обычная ротация глав диппредставительств", - пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика

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В сети появились первые изображения интерьера нового C-Class 2021 года.
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими под Калугой.
Обновлено в 10:57
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Король Испании перенес операцию на сердце

Король Испании Хуан Карлос перенес плановую операцию на сердце, она прошла без проблем, передает РИА Новости.
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В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
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Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян.
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Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
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