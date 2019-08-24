Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в ВеликобританииРоссийская газета 13:04
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко. С ухудшением отношений двух стран она никак не связана. "Это обычная ротация глав диппредставительств", - пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters.
Обновлено в 07:21
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Космос
Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Авто
Тюнеры показали Lamborghini Huracan с механической коробкой передач
Специалисты B is for Build приняли решения довести до ума итальянский спорткар, добавив в него шестиступенчатую механическую коробку передач от Audi R8.
Обновлено в 03:28
Авто
Интерьер Mercedes C-Class 2021 модельного года появился на фото
В сети появились первые изображения интерьера нового C-Class 2021 года.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
Обновлено в 03:15
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП под Калугой
Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими под Калугой.
Обновлено в 10:57
Общество
Король Испании перенес операцию на сердце
Король Испании Хуан Карлос перенес плановую операцию на сердце, она прошла без проблем, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:25
Культура
Сергей Исаев раскрыл тайны будущего Дня города Челябинска
Обновлено в 10:31
Политика
Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости
Обновлено в 12:42
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Авто
Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу
Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга»
Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.
Обновлено в 10:40
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Онищенко назвал причины ожирения россиян
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян.
Обновлено в 12:57
Автоспорт
Квят прокомментировал переход Албона в Red Bull
Обновлено в 05:35
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
Обновлено в 09:15
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
Происшествия
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.
Обновлено в 13:39
Хоккей
Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.
Обновлено в 08:22
Культура
«Союзмультфильм» планирует заключить соглашение на показ 83 мультфильмов в Китае
Киностудия "Союзмультфильм" готовится заключить соглашение с одной из китайских компаний на дистрибуцию 83 авторских фильмов.
Обновлено в 12:58
Спорт
Поварницын выиграл серебро в спринте на ЧМ по летнему биатлону
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
Обновлено в 11:59