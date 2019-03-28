Политика
Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в ВенесуэлеLenta.ru 05:43
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».
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Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРоссийская газета 05:34
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В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.
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Гуаидо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
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Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
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Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %
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Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Транспорт
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Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
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Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
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Сериал «Домашний арест» стал восьмикратным лауреатом премии АПКиТ
Проект Семена Слепакова одержал победу в восьми номинациях, включая «Лучший комедийный сериал».
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Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
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«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег
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Обновлено в 01:17
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
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