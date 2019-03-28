Политика

Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в ВенесуэлеLenta.ru 05:43

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».
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Юрий Ушаков
Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается.
— Юрий Ушаков, российский дипломатРоссийская газета 05:34

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Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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