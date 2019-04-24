Политика

Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с ЗеленскимВечерняя Москва 07:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что нужно знать о шестом президенте Украины Владимире Зеленском

ФАН11:15

В Кремле рассказали, как Путин будет выстраивать диалог с новым руководством Украины

Говорит Москва06:26

Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским

Lenta.ru06:40

В Кремле рассказали, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

РИА Новости06:34

Песков рассказал, как Путин собирается выстраивать линию отношений с Украиной

ТАСС06:34

Путин будет выстраивать линию отношений с Украиной, учитывая действия Зеленского

РЕН ТВ06:24

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Газета.Ru08:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына

Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
Обновлено в 15:01
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Гаджеты

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 10:34
Политика

Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины

Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Культура

Авторов фильма «Тайны миллиардера» вызовут в суд по делу Роберта Дерста

Адвокаты американского предпринимателя Роберта Дерста, которого обвиняют в убийстве собственной подруги Сьюзан Берман, вызовут в суд авторов документального сериала «Тайны миллиардера».
Обновлено в 18:13
Здоровье

Частые запоры назвали предвестниками рака

Обновлено вчера в 12:54
Экономика

Росстат измерит «многомерную бедность»

Какие методы измерения бедности использует Росстат Основным методом измерения бедности, по Росстату, является абсолютный подход, который оценивает бедность как долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты

В России поступил в продажу крупноформатный игровой монитор HP OMEN X Emperium 65 по цене от 300 тыс. рублей

Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Экономика

Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза

Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 11:49
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:55
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено в 10:17
Политика

Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Путин, говоря об указе о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.
Обновлено в 10:09
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Гаджеты

Ноутбук Razer Blade 15 получил OLED-дисплей

Модель Razer Blade 15 Advanced можно будет купить с 15,6-дюймовой сенсорной панелью OLED 4K с частотой обновления 240 Гц, сенсорным IPS-экраном 4К и частотой обновления 60 Гц, ЖК-дисплеем Full HD с частотой 144 и ЖК-матрицей Full HD с частотой 240 Гц.
Обновлено в 16:41
Здоровье

Боль в спине может сигнализировать о поражении внутренних органов

К боли в спине может приводить неправильный образ жизни.
Обновлено в 12:50
Экономика

Россияне стали отказываться от дач

В этом году на рынке загородной недвижимости были зафиксированы существенные изменения: число предложений о продаже дач увеличилось на 21,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 06:08
Экономика

Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб

Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Бритни Спирс опубликовала обращение к поклонникам

Певица назвала виновника скандальных слухов о ней Около месяца назад поклонники узнали, что Бритни Спирс вновь оказалась в психиатрической клинике.
Обновлено в 03:13
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Теннис

Надаль проиграл на грунте третий сет подряд, но прошел Майера

Обновлено в 12:45
Футбол

Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Общество

Пенсионеры получат выплаты досрочно

В банки деньги перечислят 8 (за 10 и 12 мая), 15 и 21 мая, сообщает ИА "СеверИнформ".
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Игры

Запуск Mortal Kombat 11 стал самым успешным в истории франшизы

Релиз Mortal Kombat 11 состоялся вчера, но руководитель WB Games Дэвид Хаддэд уже сообщил о том, что старт продаж оказался самым успешным в 27-летней истории франшизы.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное