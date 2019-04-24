В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с ЗеленскимГазета.Ru 08:47

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

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