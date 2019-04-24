Политика
Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с ЗеленскимRT на русском 08:45
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено в 07:32
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus
Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Обновлено в 07:54
Политика
Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей
В Таврическом дворце сегодня пройдет заседание Совета законодателей. В нем примет участие Владимир Путин.
Обновлено в 02:13
Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»
23 апреля Белоруссия сообщила о приостановке поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества поставляемой из России нефти.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
На гастролях члены «Уральских пельменей» разъезжаются по разным городам.
Обновлено в 08:00
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки Вверх!»
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх!» Клип опубликован 24 апреля на YouTube-канале группы.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика
СБУ начало проверку агитации за отделение Львовской области
Служба безопасности Украины начала расследование по факту появления интернет-опроса о перспективах Львовской области «как отдельного государства», передает портал «Сегодня» со ссылкой на сообщение спецслужбы.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался
Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.
Обновлено 21 апреля в 23:00
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Происшествия
«КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате в Петербурге
Обновлено в 07:27
Общество
В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ
Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Арестованный год назад первый вице-мэр Сочи Чермит покинул пост
Первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, арестованный год назад по обвинению в превышении полномочий, ушел с занимаемого поста.
Обновлено в 06:45
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП
Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23