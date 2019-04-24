Политика

Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с ЗеленскимRT на русском 08:45

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
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Песков рассказал про тактику Путина в общении с Зеленским

Московский Комсомолец08:54

Путин будет выстраивать линию отношений с Украиной, учитывая действия Зеленского

РЕН ТВ06:24

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Газета.Ru08:47

Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским

Lenta.ru06:40

Путин намерен строить линию общения с Зеленским, исходя из его действий

РИА Новости06:34

Песков рассказал, как Путин собирается выстраивать линию отношений с Украиной

ТАСС06:34

Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским

RT на русском08:45
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Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Энергетика

Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России

Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено в 07:32
Политика

Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР

Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Здоровье

Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram

Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии

На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Политика

«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus

Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Обновлено в 07:54
Политика

Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей

В Таврическом дворце сегодня пройдет заседание Совета законодателей. В нем примет участие Владимир Путин.
Обновлено в 02:13
Энергетика

Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»

23 апреля Белоруссия сообщила о приостановке поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества поставляемой из России нефти.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

На гастролях члены «Уральских пельменей» разъезжаются по разным городам.
Обновлено в 08:00
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки Вверх!»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх!» Клип опубликован 24 апреля на YouTube-канале группы.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Политика

СБУ начало проверку агитации за отделение Львовской области

Служба безопасности Украины начала расследование по факту появления интернет-опроса о перспективах Львовской области «как отдельного государства», передает портал «Сегодня» со ссылкой на сообщение спецслужбы.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался

Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.
Обновлено 21 апреля в 23:00
Политика

Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Происшествия

«КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате в Петербурге

Обновлено в 07:27
Общество

В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ

Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

Арестованный год назад первый вице-мэр Сочи Чермит покинул пост

Первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, арестованный год назад по обвинению в превышении полномочий, ушел с занимаемого поста.
Обновлено в 06:45
Культура

Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено в 04:08
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия

На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП

Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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