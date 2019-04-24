Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с ЗеленскимRT на русском 08:45

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским

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