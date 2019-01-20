Политика

В Кремле обвинили Абэ в осложнении переговоров по КуриламГазета.Ru 10:16

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам осложнят переговоры с главой государства Владимиром Путиным по мирному договору, передает РИА "Новости".
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Юрий Ушаков
Осложнили переговорный процесс, это точно.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRT на русском 08:15

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В Кремле обвинили Абэ в осложнении переговоров по Курилам

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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тибетском автономном районе на юге-западе Китая, говорится в заявлении сейсмического центра Китая.
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Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
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По меньшей мере два человека погибли, 25 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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