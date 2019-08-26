Вопрос массового увольнения врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует реакции областных властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

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