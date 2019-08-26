Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею присоединения России к G7.

В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

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