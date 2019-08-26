В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8

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