Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой ОтечественнойРИА Новости 07:58
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Ее обнаружили во время ремонтных работ по укреплению грунта.
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