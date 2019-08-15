Политика

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой ОтечественнойРИА Новости 07:58

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Ее обнаружили во время ремонтных работ по укреплению грунта.
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В Кремле обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Эхо Москвы11:28

В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

Москва 2409:22

В Кремле нашли и обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Интерфакс - Россия07:42

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

РИА Новости07:58

На территории Кремля нашли и обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны

ТАСС07:52

В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

Интерфакс07:49

В Кремле нашли и обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны

RT на русском07:59
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Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря

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Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Великобританией

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В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
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Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".
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Lamborghini готовит сюрприз для поклонников «Авентадора»: на базе родстера самой экстремальной версии SVJ компания из Сант-Агата-Болоньезе построит спецверсию 63 Edition.
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Армия и оружие

В России ответили на обвинения США в краже технологий

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.
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Армия и оружие

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Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
Обновлено в 20:19
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ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»

ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
Обновлено в 16:54
Происшествия

На российских пляжах и причалах могут появиться камеры видеонаблюдения

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах, а также повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах, рассказал РИА Новости замглавы организации Игорь Ковальчук.
Обновлено в 20:49
Теннис

Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
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В Якутске открылись экспозиция и фотовыставка в честь юбилея Егора Борисова

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Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США

"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
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Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
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В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
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Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
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Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин

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Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней

Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
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