Политика
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сынаВедомости 09:08
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Мы ознакомились, это вызывает обеспокоенность, потому что речь идет о матери больного ребенка, а не о злоупотреблениях. Насколько я знаю, благодаря вмешательству Федермессер ситуация разрешена, но частично, потому что уголовное дело остается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 08:10
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